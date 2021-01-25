В Нижневартовске из-за мороза на сутки задержан вылет в Томск борта "РусЛайна"

В столице Самотлора из-за мороза на сутки задержан самолёт "РусЛайна", который должен был улететь в Томск, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс регулярный. Самолёт должен был улететь сегодня в 11.40. Предварительное время вылета – 11.30 26 января. На рейс зарегистрировано 36 пассажиров. Причина задержки рейса – низкая температура воздуха в аэропорту вылета.

11 пассажиров размещены в гостинице, остальные разъехались по домам.