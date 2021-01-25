В Прикамье мать наказана за издевательства над годовалой дочерью

32-летняя мать из Прикамья наказана за плохое воспитание дочери, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

В мае-августе 2020 г. мать жестоко обращалась с годовалой дочерью – пренебрегала медицинской помощью, при имеющихся медицинских противопоказаниях пеленала ребенка, пренебрегала её эмоциональными потребностями в любви и внимании. Также она избивала пострадавшую, в качестве основного метода воспитания использовала крик, сопровождающийся ненормативной лексикой, оставляла ребёнка одного дома.

Суд наказал виновницу годом колонии общего режима. Пострадавшая передана в приёмную семью. Решается вопрос усыновления и лишения осуждённой родительских прав.