25 Января 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

Югра получила из федерального бюджета сотни миллионов на благоустройство

В Ханты-Мансийске члены межведомственной комиссии обсудили реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2021 г. на реализацию его мероприятий потратят 810 млн руб., включая 454 млн, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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"В соответствии с паспортом проекта, в 2021 г. планируется благоустроить 55 общественных территорий, в числе которых четыре проекта – победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Когалым, Нягань, Покачи, Урай", - сказал губернатор Наталья Комарова.

Стоимость проектов-победителей составит 595 млн руб., в томи числе грант в 280 млн руб.

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Югра получила из федерального бюджета сотни миллионов на благоустройство

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Теги: Формирование комфортной городской среды, деньги, Наталья Комарова



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