Югра получила из федерального бюджета сотни миллионов на благоустройство

В Ханты-Мансийске члены межведомственной комиссии обсудили реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2021 г. на реализацию его мероприятий потратят 810 млн руб., включая 454 млн, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В соответствии с паспортом проекта, в 2021 г. планируется благоустроить 55 общественных территорий, в числе которых четыре проекта – победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Когалым, Нягань, Покачи, Урай", - сказал губернатор Наталья Комарова.

Стоимость проектов-победителей составит 595 млн руб., в томи числе грант в 280 млн руб.