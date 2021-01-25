"Победа" разрешила пассажирам выкупать пустые соседние кресла

Лоукостер "Победа" разрешил своим пассажирам выкупать соседние кресла, чтобы оставить их пустыми или разместить там ручную кладь – он ввёл услугу "Extraseat", сообщил Накануне.RU перевозчик.

"Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, фото и видеоаппаратуру. Теперь прямо на нашем сайте клиент может самостоятельно забронировать соседнее кресло для своего перелёта", - сказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

Напомним, пока российские авиакомпании зализывают раны, нанесенные пандемическим кризисом, новый министр транспорта Виталий Савельев, воодушевленный успехом "Победы" (лоукостер входит в группу "Аэрофлот", которой до осени прошлого года руководил Савельев – прим. ред.), грезит планами по созданию еще нескольких бюджетных перевозчиков – на Дальнем Востоке и в европейской части страны. Его оптимизма бывшие коллеги не разделяют, это стало понятно после совещания, которое накануне по обозначенной теме прошло в Росавиации.