ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР

В 2021 году ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР, то есть учащиеся республики смогут сдать его без выезда в Россию. Об этом сообщила начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова на совещании по вопросам развития сферы образования и науки под председательством главы ДНР Дениса Пушилина.
Читайте также:

Она отметила, что выпускники ДНР сдают ЕГЭ еще с 2016 года, но в Ростовской области. А сейчас благодаря
взаимодействию с министерством просвещения России, Рособрнадзором и комитетом по образованию и науке Госдумы он впервые пройдет в ДНР, где уже создана рабочая группа по организации и подготовке проведения ЕГЭ на территории республики.

Минобрнауки ДНР провело предварительный сбор сведений о желающих сдать ЕГЭ. По его итогам Рособрнадзор утвердил четыре пункта проведения ЕГЭ на территории ДНР: два в Донецке, а также в Макеевке и Горловке. Это МОУ "Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка", МОУ "Лицей № 2 "Престиж" г. Макеевки", МОУ г. Горловки "Лицей № 14 "Лидер" и Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.

По словам Волковой, Рособрнадзором уже внесены данные участников ЕГЭ в свою электронную базу. Дополняться она больше не будет.

На данный момент известно, что самое количество участников ЕГЭ будут сдавать русский язык - 499 человек. Далее идет математика - 252 человека. Другие предметы существенно отстают: история - 147 человек, обществознание – 163 человека, а русскую литературу, физику, химию, информатику, биологию, английский хотят сдавать от 50 до 90 человек. Есть также желающие сдать географию, немецкий и даже китайский.

При проведении ЕГЭ будут задействованы общественные наблюдатели и СМИ, сообщила Волкова. Все члены государственной экзаменационной комиссии, а также все работники пунктов проведения экзамена в обязательном порядке должны пройти обучение, которым руководит Федеральный центр тестирования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕГЭ, ДНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети