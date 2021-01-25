ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР

В 2021 году ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР, то есть учащиеся республики смогут сдать его без выезда в Россию. Об этом сообщила начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова на совещании по вопросам развития сферы образования и науки под председательством главы ДНР Дениса Пушилина.

Читайте также: В школах ДНР начнут проходить историю и географию России

Она отметила, что выпускники ДНР сдают ЕГЭ еще с 2016 года, но в Ростовской области. А сейчас благодаря

взаимодействию с министерством просвещения России, Рособрнадзором и комитетом по образованию и науке Госдумы он впервые пройдет в ДНР, где уже создана рабочая группа по организации и подготовке проведения ЕГЭ на территории республики.

Минобрнауки ДНР провело предварительный сбор сведений о желающих сдать ЕГЭ. По его итогам Рособрнадзор утвердил четыре пункта проведения ЕГЭ на территории ДНР: два в Донецке, а также в Макеевке и Горловке. Это МОУ "Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка", МОУ "Лицей № 2 "Престиж" г. Макеевки", МОУ г. Горловки "Лицей № 14 "Лидер" и Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.

По словам Волковой, Рособрнадзором уже внесены данные участников ЕГЭ в свою электронную базу. Дополняться она больше не будет.

На данный момент известно, что самое количество участников ЕГЭ будут сдавать русский язык - 499 человек. Далее идет математика - 252 человека. Другие предметы существенно отстают: история - 147 человек, обществознание – 163 человека, а русскую литературу, физику, химию, информатику, биологию, английский хотят сдавать от 50 до 90 человек. Есть также желающие сдать географию, немецкий и даже китайский.

При проведении ЕГЭ будут задействованы общественные наблюдатели и СМИ, сообщила Волкова. Все члены государственной экзаменационной комиссии, а также все работники пунктов проведения экзамена в обязательном порядке должны пройти обучение, которым руководит Федеральный центр тестирования.