25 Января 2021
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Мурманск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Источник сообщил об обысках в филиале ВГТРК в Мурманске

Telegram-канал "Мурманская политика" сообщил сегодня об обысках, которые, якобы, региональное управление ФСБ провело в местом филиале ВГТРК – ГТРК "Мурман". Официального подтверждения этой информации нет. Тот же источник сообщил, что обыски прошли дома у главы "Мурмана" Александра Волкова.

"Оперативники изъяли (в офисе – прим. ред.) несколько коробок с документами, касающимися финансовой деятельности государственного телеканала. <…> По одной из версий, оперативные мероприятия могут быть связаны с финансовыми злоупотреблениями в учреждении, которое финансируется из федерального бюджета", - сообщает канал без указания инсайдера.

Зато "Мурманская политика" намекает, что дело может быть связано с жалобой депутатов горсовета Мурманска на "информационную блокаду" со стороны администрации области.

Действительно, в заявлении Совета депутатов Мурманска от 29 сентября 2020 года есть жалоба на травлю или игнорирование в СМИ. По мнению народных избранников, "эту контрпродуктивную деятельность координирует Ашот Сергеевич Баблумян, являющийся руководителем представительства Мурманской области в Москве".

"Он занимается вопросами внутренней и информационной политики в правительстве Мурманской области, оказывает давление на депутатов Совета депутатов города Мурманска. Именно Баблумян организовывает информационную блокаду по освещению деятельности отдельных депутатов Совета депутатов Мурманска, а также главы муниципального образования город Мурманск на государственном телеканале "Россия 1" - филиал ГТРК "Мурман" и в других СМИ", - говорится в заявлении. Там, правда, конкретно Волкова нет ни одного упоминания (тогда как Telegram-канал пишет, что депутаты обращали внимание на его деятельность в этом заявлении).  

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Источник сообщил об обысках в филиале ВГТРК в Мурманске

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Теги: гтрк мурман, обыски, уфсб, мурманск



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