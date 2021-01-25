Вероника Куликова предложила бывшему мэру Перми отказаться от почетного знака "За заслуги" перед городом

Депутат пермской городской думы Вероника Куликова выступила против награждения бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова почетным знаком "За заслуги перед городом Пермь", передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом она опубликовала в своем Facebook.

"Награда – это форма признания и поощрения. В конкретном случае предлагается признать заслуги Дмитрия Ивановича в социально-экономическом развитии города. О каких заслугах бывшего мэра Перми может идти речь? За период осуществления им полномочий главы демографическая ситуация в Перми ухудшилась, проблема аварийного жилья осталась нерешенной, строительство и ремонт социальных объектов велись с серьезными задержками и скандалами. При этом с его подачи были приняты меры, существенно ухудшившие положение малого и среднего бизнеса. Я говорю о ситуации с НТО и отменой ЕНВД. И, конечно, транспортная реформа, которая не просто продемонстрировала профнепригодность ряда чиновников, которых сам глава города считал эффективными управленцами, так еще и привела к серьезным убыткам бюджета, ухудшила положение местных перевозчиков и, самое главное - пассажиров городского транспорта", - высказалась она и предложила Самойлову "достойно, по-мужски отказаться от награды".

Голосование о вручении награды состоится на завтрашнем заседании гордумы.