Вероника Куликова предложила бывшему мэру Перми отказаться от почетного знака "За заслуги" перед городом

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Вероника Куликова, Справедливая Россия (2017) | Фото: perm.spravedlivo.ru

Вероника Куликова предложила бывшему мэру Перми отказаться от почетного знака "За заслуги" перед городом

Депутат пермской городской думы Вероника Куликова выступила против награждения бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова почетным знаком "За заслуги перед городом Пермь", передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом она опубликовала в своем Facebook.

"Награда – это форма признания и поощрения. В конкретном случае предлагается признать заслуги Дмитрия Ивановича в социально-экономическом развитии города. О каких заслугах бывшего мэра Перми может идти речь? За период осуществления им полномочий главы демографическая ситуация в Перми ухудшилась, проблема аварийного жилья осталась нерешенной, строительство и ремонт социальных объектов велись с серьезными задержками и скандалами. При этом с его подачи были приняты меры, существенно ухудшившие положение малого и среднего бизнеса. Я говорю о ситуации с НТО и отменой ЕНВД. И, конечно, транспортная реформа, которая не просто продемонстрировала профнепригодность ряда чиновников, которых сам глава города считал эффективными управленцами, так еще и привела к серьезным убыткам бюджета, ухудшила положение местных перевозчиков и, самое главное - пассажиров городского транспорта", - высказалась она и предложила Самойлову "достойно, по-мужски отказаться от награды".

Голосование о вручении награды состоится на завтрашнем заседании гордумы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вероника Куликова предложила бывшему мэру Перми отказаться от почетного знака "За заслуги" перед городом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вероника Куликова, почетный знак, за заслуги, Дмитрий Самойлов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети