Текслер назначил и.о. замминистра здравоохранения Челябинской области
Исполняющем обязанности заместителя министра здравоохранения Челябинской области назначена Татьяна Колчинская. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Для Татьяны Колчинской установлен испытательный срок в три месяца.
Постановление вступило в законную силу.
До назначения Колчинская работала заместителем главного врача по поликлинике горбольницы № 1 Челябинска.