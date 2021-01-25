25 Января 2021
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Политика В России
Антимайдан, марш, Путин (2015) | Фото: Накануне.RU

Николай Стариков считает, что митинги в поддержку Путина не согласуют

Лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков рассказал, что не планирует участвовать в организации митингов в поддержку Владимира Путина "как в 2012-м". В декабре прошлого года движение объединило свои усилия с партией "За правду", которая известна жёсткой риторикой в отношении несистемной оппозиции, и вроде бы "гвардия Прилепина" готовила ответ на шествия сторонников Навального уже в эту субботу.

Однако координировать действия с "ЕР" лево-патриотический фланг, похоже, пока не готов.

"Я не имею никакого отношения к "Единой России" и больше удивлён вашему звонку, чем этой информации. Во-вторых, насколько понимаю, сейчас существуют ограничения, связанные с коронавирусной инфекций. В условиях наличия ограничений мне кажется страной идея проведения митингов под любой повесткой. Думаю, что такие митинги сейчас вряд ли будут согласованы", - отметил Николай Стариков в беседе с Накануне.RU.

В "Единой России" также отмечают, что официальных решений партии о подготовке "пропутинских" митингов пока нет, хотя после субботних выступлений оппозиции телеграм-канал "Незыгарь" сообщал, что в "ЕР" рассматривают такую возможность.

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Николай Стариков считает, что митинги в поддержку Путина не согласуют

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Теги: Митинги, ЕР, Путин, Стариков



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