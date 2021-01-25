25 Января 2021
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В рамках нацпроекта Екатеринбург закупит еще 60 новых современных автобусов

В 2021 г. в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга поставят еще 60 новых современных автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в планах вывести новый общественный транспорт на газомоторном топливе уже в сентябре текущего года.

"В рамках национального проекта изначально предполагалась закупка 58 автобусов для Екатеринбурга, однако федеральный Минтранс увеличил их количество до 60 единиц. В соответствии с законодательством будет объявлен новый конкурс на закупку транспортных средств", – подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Все автобусы оборудованы кондиционером, автоматической системой обнаружения и тушения пожара, системой видеонаблюдения, тахографом, Wi-Fi, системой контроля за состоянием водителя, а также оборудованием для перевозки маломобильных групп населения.

Напомним, что в рамках БКАД в начале ноября прошлого года в Екатеринбург также прибыло 57 новых автобусов, приобретенных городом в лизинг. Помимо этого, в период с 2021 по 2023 гг. в уральской столице предусмотрено создание еще 44 выделенных полос для движения регулярных маршрутов автомобильного транспорта, что позволит значительно увеличить скорость движения на дороге.

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В рамках нацпроекта Екатеринбург закупит еще 60 новых современных автобусов

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Теги: Екатеринбург, автобусы



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