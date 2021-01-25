Игроки челябинского "Трактора" провели мастер-класс для юных хоккеистов на новом корте

В Челябинске 24 января рядом со школой №68 открыли новую хоккейную площадку. Мастер-класс для юных хоккеистов провели игроки ХК "Трактор" Виталий Кравцов и Илья Карпухин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Спортивный объект был построен в рамках совместного проекта хоккейного клуба "Трактор" и Русской медной компании, в рамках которого РМК направила 30 млн руб. на строительство кортов, а хоккейный клуб взял на себя их содержание.

Как рассказал директор обособленного подразделения АО "РМК" в Челябинске Анатолий Ерёмин, "РМК-детям" – это проект не только инфраструктурный, это дань уважения богатым хоккейным традициям, которыми гордится Челябинская область.

"Очень приятно видеть сегодня большое количество ребят. Их стремление к занятию спортом – это та цель, к которой мы шли. Искренне надеюсь, что после живого общения со своими кумирами, дети станут достойными преемниками прославленных челябинских хоккеистов", - отметил он.

На открытие коробки приехали хоккеисты "Трактора" Виталий Кравцов и Илья Карпухин. Профессиональные спортсмены провели для детей мастер-класс под руководством тренера "Трактора" по развитию Олега Приданникова.

"Это очень важно. Чем больше таких площадок, тем больше конкуренция у нас будет в первой команде. Это очень здорово, что в Челябинске открываются такие хоккейные корты. Для нас прийти и порадовать детей - очень здорово, я считаю. В перспективе на это нужно и рассчитывать, чтобы в каждом дворе было по хоккейной коробке, а ребята занимались и оздоравливались", считает защитник Илья Карпухин.

Добавим, что это уже пятая современная хоккейная площадка, которая появилась в Челябинске. Еще один корт открыт в Коркино.