В Екатеринбурге полицейская овчарка обезвредила открывшего стрельбу дебошира

В Екатеринбурге курсанты Уральского юридического института МВД России посетили Центр кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области. Они стали свидетелями показательных выступлений.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых, будущие офицеры в рамках акции "Студенческий десант" ознакомились с целями и задачами подразделения, итогами работы и с самими "четвероногими сыщиками". В роли гида была инспектор-кинолог ЦКС, старший лейтенант полиции Мария Быданова. Она подробно рассказала гостям, как отбирают из множества щенков тех, кто станет служебной собакой, как их дрессируют.

Всего в кинологическом центре насчитывается 50 питомцев, обученных работе по следу, поиску наркотических и взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и навыкам задержания вооруженных преступников. Большая часть собак - это немецкие овчарки, но есть и лабрадоры, ризеншнауцеры, а также бельгийские и среднеазиатские овчарки.

"Чтобы щенков зачислили в отряд кандидатов на службу, им необходимо пройти проверку на способность к обучению и устойчивость к стрессовым ситуациям, в том числе при стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и других видов оружия. Кроме того, питомцы обязаны обладать хорошим нюхом, острым слухом и зрением, четко выполнять команды, иметь отличную реакцию и выносливость", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, самой интересной частью программы стали показательные выступления собак по кличкам Майбах, Камо и Нори. Первая четко выполняла команды инструктора на немецком языке и оперативно обнаружила пистолет в салоне легкового автомобиля. Вторая с легкостью нашла имитатор, схожий по запаху с наркотическим средством, среди множества одинаковых на вид предметов.

А в конце на площадку вышел похожий на вооруженного злоумышленника человек, который неожиданно устроил дебош и открыл стрельбу в воздух из пистолета. После полученной команды от своего наставника, капитана полиции Александра Шакиртова, Нори хватило всего 5 секунд, чтобы настичь и задержать бандита.

Затем курсантам предоставили возможность сфотографироваться с понравившимися собаками.

"Студенческому десанту УрЮИ акция очень понравилась. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь кинологическая служба является одной из важнейших в свердловском гарнизоне полиции. Только в 2020 году специалисты-кинологи со своими питомцами выезжали на места происшествий 3 тыс. 838 раз.

С их участием раскрыты 841 кража, 175 грабежей, 15 убийств, 56 разбойных нападений, 154 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 42 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Нюх полицейской собаки по-прежнему круче любой современной техники, так что в кинологический центр ГУ МВД области, как говорится, не зарастет народная тропа", - резюмировал Валерий Горелых.