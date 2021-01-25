25 Января 2021
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Экономика В России
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров

Реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту, сообщает департамент аудита экономического развития Счетной палаты.

К такой ситуации может привести как отказ крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, так и распространение регулирования на другие товары, предупредили аудиторы.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой товаров по регулируемым ценам. На новых условиях поставщики готовы продавать ограниченные объемы, при этом забирать продукты надо самим, за доставку требуют доплату.

В Минпромторге прокомментировали информацию об жалобах торговых сетей на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара. В ведомстве заявили, что такие обращения со стороны торговых сетей не поступали. Минсельхоз сообщил, что не отмечает перебоев в поставках со стороны производителей.

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Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров

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Теги: счетная палата, дефицит товаров



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