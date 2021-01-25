Жители Нижнего Тагила определились с логотипом к 300-летию города

В Нижнем Тагиле завершилось голосование за логотип к празднованию 300-летия города, который тагильчане будут отмечать уже в 2022 г. Согласно результатам голосования, победителем стал проект творческой группы дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога НТИ (филиал УрФУ) Макса Щербинина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, проект носит название "Город с башней на горе" и заключает в себе сразу несколько символов, рассказывающих прошлое и настоящее Нижнего Тагила.

"Лисья гора – не только самая узнаваемая, но и абсолютно уникальная достопримечательность именно нашего города. Это как Эйфелева башня в Париже. Прямое символическое прочтение логотипа – это лепестки каменного цветка, сторожевая башня на Лисьей горе, а также цвет малахита. В графических элементах знака объединяются формы чугунных решёток ограждения набережной в Парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина и число "300", прослеживаются отдалённые ассоциации округлой формы с колёсами тагильских танков и колёсами первого русского паровоза Черепановых", - презентовали свою идею авторы.

За проект-победитель отдано 32% голосов. На втором месте с 29% оказался проект, представленный факультетом художественного образования НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ". В тройку лучших также попал вариант МБУК "Нижнетагильский музей изобразительных искусств", набрав 15% голосов. Помимо них в конкурсе также участвовали: МКУК "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал", МБУ "Центр развития туризма" и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО "МГХПА имени С.Г. Строганова". Голосование проходило на сайте администрации Нижнего Тагила с 23 декабря по 24 января.

В мэрии также отметили, что проект-победитель был единственным, кто сразу прошел отборочный этап. В отличие от остальных, Елена Кирилюк и Макс Щербинин увидели информацию в социальных сетях и, проявив инициативу, отправили свое предложение в оргкомитет. Теперь представленный логотип будет задействован в оформлении города к юбилею: его используют в наружной рекламе, медиа-носителях и сувенирной продукции.