В Югре сотруднику "Сургутнефтегаза" вменяют двойное убийство

В Югре 45-летнему жителю Фёдоровского вменяют расстрел двоих людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Трагедия, по версии следствия, произошла вечером 9 мая прошлого года в общежитии, расположенном на улице Ломоносова в Фёдоровском. 52-летнюю жертву пьяный обвиняемый застрелил на входе в свою комнату, 31-летний пострадавший погиб в другом месте общежития. Орудием убийства стало ружьё, мотивом – личная неприязнь. После преступления, уточняют следователи, предполагаемый стрелок ушёл в лес, где уснул. Дело ушло в суд.

В окружной прокуратуре Накануне.RU сообщили, что фигурант дела – сотрудник ПАО "Сургутнефтегаз" (работник НГДУ "Федоровскнефть").