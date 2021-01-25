В США испугались не принятой на вооружение китайской ракеты

Национальный центр воздушно-космической разведки ВВС США (Nasic) в своём отчете об угрозе баллистических и крылатых ракет упомянул о китайских баллистических ракетах "Цзюлан-3" (или JL-3).

Известно, что это морской аналог межконтинентальной ракеты "Дунфэн-41", которых сейчас насчитывается всего 16. В ближайшие пять лет количество китайских боеголовок, способных угрожать континентальной части США, превысит сотню, кроме того к этому времени должно появиться новое поколение китайских подлодок, способных нести JL-3.

Субмарины-ракетоносцы ВМС НОАК сейчас оснащены JL-2, дальность которых составляет семь тысяч километров. Из прибрежных вод КНР, где подлодки могут быть надёжно прикрыты, такие ракеты достают лишь до части западного побережья США. Таким образом, их значение в качестве оружия сдерживания довольно ограничено.

Также известно, что JL-2 по размерам больше, чем американская "Трайдент", или российская "Булава". Это сказывается и на геометрии корпусов подлодок.

Для испытаний JL-3 якобы модернизировалась специальная подлодка "тип 032", но основным носителем должны стать подлодки "тип 096".

Удалось ли запустить новейшую ракету именно с неё — неизвестно. Более того, КНР пока не сообщала о принятии JL-3 на вооружение и даже о её успешных испытаниях.

"О разработке новой БРПЛ JL-3, создаваемой для нового поколения китайских атомных подводных лодок, известно уже как минимум несколько лет. Однако сейчас разработка ракет JL-3 находится в завершающей фазе и в КНР приступили к их активным испытаниям, которые стали фиксироваться американской спутниковой системой предупреждения о ракетном нападении, следящей за ракетными пусками. Насколько известно, первое испытание новой ракеты со специально построенной перед этим опытовой субмарины было проведено в ноябре 2018 г. и по американским оценкам оно было успешным. Учитывая, что JL-3 по оценкам представляет собой заметно более тяжелую ракету с большей дальностью, то вполне понятно, почему в США обращают на нее пристальное внимание", — отметил в беседе с Накануне.RU военный эксперт Юрий Лямин.

По оценкам гонконгского издания South Cina Morning Post, заявленная для JL-3 дальность в десять тысяч километров всё равно не позволит поражать цели в континентальной части США из акватории Южно-Китайского моря. Для этого подлодкам ВМС НОАК нужно будет действовать в Бохайском заливе и Жёлтом море вблизи Корейского полуострова, что даёт американцам засечь их развёртывание.

Но как обращает внимание Юрий Лямин, оценки дальности пока колеблются в районе 10-12 тыс. км. В случае, если верна максимальная оценка, то они могут накрывать цели на западном побережье США даже от острова Хайнань в Южно-Китайском море, а при запуске из Бохайского залива накрывается почти вся территория Соединённых Штатов.