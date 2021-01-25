25 Января 2021
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Политика В России
Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: Россия 24

Путин высказался о субботних акциях протеста: "Опасно, это уже приводило к раскачке общества"

Владимир Путин прокомментировал субботние акции протеста, которые прошли по всей России. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального.

"Все имеют право выражать точку зрения, но выходящее на рамки закона — опасно, это приводило к раскачке общества, от которой страдают все", - прокомментировал президент вопрос во время общения со студентами.

"Все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних: так террористы поступают", - добавил глава государства.

"Все люди имеют право на политическую деятельность, на продвижение своих идей, но в рамках закона. Также – в рамках закона – должны действовать и правоохранительные органы", - заключил президент, но тут же добавил: "Кстати говоря, все события подобного рода – никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои амбициозные задачи и цели. Так политика не действует".

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Путин высказался о субботних акциях протеста: "Опасно, это уже приводило к раскачке общества"

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Теги: акции протеста, алексей навальный, владимир путин



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