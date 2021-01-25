25 Января 2021
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Общество Свердловская область
гостиница Исеть, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Корпорация "Маяк", которая снесла конструктивистское здание ПРОМЭКТ, берется за гостиницу Исеть

В течении трех лет корпорация "Маяк" проведет модернизацию гостиницы Исеть в Екатеринбурге. По словам вице-президента корпорации Марины Сухановской, это будет первым этапом сохранения объекта культурного наследия - комплекса зданий "Городок чекистов".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Маяк, концепт модернизации гостиницы Исеть был представлен на форуме 100+ TehnoBuild Министерством инвестиций и развития Свердловской области. В рамках государственно-частного партнерства корпорация "Маяк" разработала предложение о заключении концессионного соглашения, согласно которому займется не только реставрацией и сохранением памятника культурного наследия, но и приспособит здание к современному использованию.

"Нас это заинтересовало. Во-первых, потому что после реновации там должна остаться именно гостиница. Гостиничный бизнес очень специфичный, и для нас он понятен. Тем более, когда мы строили отель Ramada, в планах было делать вторую гостиницу. Хочу отметить, поскольку гостиница "Исеть" - объект культурного наследия, внешне она не поменяется" - отметила Сухановская.

В скором времени предложение о планируемых работах будет подано в министерство инвестиций и развития Свердловской области. Вместе с этим планируется сохранить функциональное назначение гостиницы и подготовить его к эксплуатации в последующие 49 лет. В общей сложности, сумма, затраченная на реставрацию здания составит свыше 400 млн руб., а в качестве финансирующей организации в проекте выступит Уральский банк ПАО Сбербанк.

"Стоит отметить, что корпорация "Маяк" подходит к реализации проекта, имея многолетний, и во многом уникальный, опыт строительства и управления гостиничным комплексом Ramada by Windham Yekaterinburg – первым отелем бренда Ramada в России", - сообщили в пресс-службе корпорации.

Напомним, "Маяк" снес здание ПРОМЭКТ, вопреки рекомендации городской администрации не спешить с работами. Разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. Полиция и прокуратура начали свои проверки после обрушения стены здания ПРОМЭКТа, в результате которого были повреждены киоск и линия электропередач.

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Корпорация "Маяк", которая снесла конструктивистское здание ПРОМЭКТ, берется за гостиницу Исеть

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Теги: гостиница Исеть, корпорация Маяк, реставрация, ПРОМЭКТ



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