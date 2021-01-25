В Челябинске осудили экс-директора муниципального учреждения за халатность при сдаче в аренду подземных переходов

В Челябинске бывшего директора муниципального учреждения "Горсад им. А.С. Пушкина" приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей за халатность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2018-2019 гг. осужденная без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды подземного перехода под площадью Революции.

В результате муниципальному учреждению был причинен ущерб в размере более 4,9 млн руб. По решению суда эта сумма будет взыскана с осужденной в пользу муниципального учреждения.