"Скучно, девочки": Путин впервые прокомментировал расследование Навального про резиденцию в Геленджике

Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального про "дворец в Геленджике". Напомним, в фильме оппозиционера говорится о роскошной резиденции на Черноморском побережье, которая, якобы, через подставные лица принадлежит президенту России.

Вопрос о резиденции задал студент из Уфы во время встречи главы государства с учащимися вузов. "Студенты не смотрят телевидение, источником информации является интернет. <…> Есть расследование, в котором говорится, что у Вас есть дворец в Геленджике. Это правда?" – спросил молодой человек.

Для начала Путин заявил, что фильм не смотрел "за отсутствием времени для просмотра таких фильмов, но листал подборку кадров, мне принесли".

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам никогда не принадлежало и не принадлежит", - заявил Путин.

К главной мысли президент подступился издалека: "Что хотел бы сказать вам. Вы все люди молодые. У кого-то есть семьи, а у кого-то только будут созданы. Вы знаете, в современном мире есть брачный договор – не думаю, что это хороший формат, люди должны доверять друг другу. Так вот. Люди свои отношения фиксируют на бумаге. Когда речь идет об объектах, которые стоят миллиарды, всегда где-то, хоть как-то, - а эта информация уже 10 лет муссируется, -так вот должны были остаться какие-то проводки финансовые, оформления у нотариуса, какие-то следы. В место всего этого что? Разместили мое плавание в стиле баттерфляй (я корявенько, но иногда так плаваю) в каком-то бассейне, в котором я так никогда не плавал. А плавал я так в Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком известного персонажа: "скучно, девочки!". Ну, хоть чего-нибудь попридумывали бы еще", - заявил президент.

Он согласился, что некоторые из упомянутых в расследовании людей являются его друзьями, соратниками, приятелями или коллегами. Он добавил, что с некоторыми вообще не знаком.

Далее президент сообщил, что из всего приписанного ему имущества его заинтересовала только винодельня. Он даже упомянул своего советника (бизнес-омбудсмена) Бориса Титова, который появляется и в фильме Навального.

"Меня заинтересовало только одно – винодельня. Вот очень хороший вид деятельности, благородный. У меня один приятель таким занимается. У нас вообще виноделие развивается неплохо, вид деятельности хороший. Я бы когда-нибудь этим бы позанимался. У меня советник есть Титов – он занимается "Абрау-Дюрсо". Я когда работать закончу, я может, пойду поработать советником в области права к нему. Но бизнес меня никогда не интересовал, не потому, что это плохо. Это благородное занятие. Но это не мое совсем. Некоторые мои коллеги этим занимаются успешно. Вот Трамп, например, или Порошенко – даже будучи президентом открывал счета в оффшорах. Я не занимался этим никогда. Мне кажется этого достаточно", - заключил Путин.