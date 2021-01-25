В Нижнем Тагиле из-за потепления срочно демонтируют ледовый городок

В мэрии Нижнего Тагила приняли решение в срочном порядке демонтировать ледовый городок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с резким потеплением, которое, по прогнозам метеорологов, наступит уже сегодня к вечеру. Изначально городок планировалось оставить до конца января, но для соблюдения норм безопасности от этой идеи отказались.

Сейчас несколько единиц спецтехники задействовано в демонтаже светового оборудования, у специалистов подрядной организации эта работа займет весь день. Уже завтра они приступят к освобождению Театральной площади от ледовых скульптур и горок.

Как пояснили в мэрии, работы будут вестись в круглосуточном режиме, поэтому ледовый городок планируется полностью убрать к 27 января.

В этом году главная елка Нижнего Тагила была выполнена по мотивам "Сказки о царе Салтане" и стала местом притяжения для детей и взрослых. На создание городка ушло 900 кубометров льда.