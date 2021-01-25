Минздрав Прикамья: запись на прививку от COVID-19 временно не проводится

В минздраве Пермского края подтвердили информацию о том, что в регионе практически закончилась вакцина от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодняшний день запись на вакцинацию от Covid-19 в поликлиниках Перми сформирована. Новая запись временно не проводится – до поступления крупной партии вакцины, которое ожидается в ближайшее время. Все граждане, желающие сделать прививку, после доставки вакцины в поликлиники смогут записаться на иммунизацию", - говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 25 января в Пермский край поставлено 8 542 комплекта вакцины.

На сегодня привито 6 081 человек (71,2%), из них: первым компонентом – 6 081 человек, в том числе вторым компонентом – 1 654 человека. Это работники медицинских учреждений, прежде всего те, кто работает в красных зонах; сотрудники образовательной сферы; социального обслуживания, предприятий торговли, транспорта, коммунальных служб.

В ряде учреждений края вакцинация продолжается. Получить прививку можно в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в краевой столице – в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4, сообщает минздрав.

"Сейчас в ряде учреждений запись сформирована на две недели вперед. Но это обычный рабочий процесс, здесь, как и при других прививочных кампаниях, все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Оборудование для хранения вакцины в лечебные учреждения поставлено. Медицинский персонал подготовлен, план иммунизации составлен. Еще раз подчеркнем, что по мере поступления вакцины поэтапно будут привиты все желающие", - сообщили в ведомстве.