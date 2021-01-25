Инициаторы объяснили идею установки памятника Александру II

В Челябинске в сквере на Алом поле планируют установить памятник Александру II. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на общественных обсуждениях, которые пройдут 28 января. Инициаторами установки мемориального объекта выступили Челябинская епархия, "Царьград" и исторические сообщества, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 28 января в администрации Челябинска пройдут общественные обсуждения по рассмотрению вопросов об установке мемориальных объектов на территории города, в том числе об установке мемориального объекта "Памятник Царю-Освободителю Императору Александру II". Заключение об итогах общественных обсуждений для приятия решения будет направлено главе Челябинска Натальи Котовой.

В пресс-службе администрации Челябинска Накануне.RU сообщили, что инициатором установки выступает Челябинская епархия.

Секретарь Челябинской митрополии Игорь Шестаков уточнил, что епархия один из инициаторов установки памятника. Другие инициаторы – общество "Царьград" и исторические сообщества.

"Мы считаем, что установка данного памятника — это определенная историческая закономерность, поскольку Александр II бывал в Челябинске, в частности будучи наследником престола. Храм Александра Невского строился до революции, площадь называлась Александровской в честь царя-освободителя. Александр II один из русских царей, который остался в памяти народа как царь-освободитель, царь, который позволил в России не только избавиться от крепостного права, но и необычайный промышленный рост, победоносная русско-турецкая война. Александр II это фигура знаковая для российской и мировой истории, поэтому увековечить его память на Южном Урале, где он был и где ему стояло довольно много памятников до революции, потом они были уничтожены большевиками, определенная историческая закономерность", - рассказал он Накануне.RU.

Памятник будет установлен на частные пожертвования. В настоящий момент уже разработан макет мемориала. Установить его планируют в сентябре-октябре 2021 г.

"Все разработано. Мы понимаем, что установка памятника должна относиться к осени 2021 года. Вы видите, какая масштабная реконструкция идет в храме Александра Невского. Она завершится несколько позже, но памятник будет своего рода предысторией того, что в город вернется прекрасный, удивительный храм Александра Невского", - добавил Игорь Шестаков.