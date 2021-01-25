Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях в поддержку Навального

Посла США в России вызвали в МИД РФ, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Дипломату был заявлен протест в связи с публикациями дипмиссии о несогласованных акциях протеста 23 января в российских регионах, передает "Интерфакс".

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о вмешательстве США по внутренние дела страны. Американское посольство активно размещало в социальных сетях сообщения о митингах в поддержку Алексея Навального.