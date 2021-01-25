Сотрудники Белоярской АЭС возвращаются на очный режим работы

Белоярская АЭС перевела большую часть своих сотрудников, находящихся с октября прошлого года на удаленке, на прежний режим работы. Решение вызвано постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации, благодаря чему около 160 сотрудников снова вернулись на предприятие.

"В пристанционном городе Заречном наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, поэтому с 25 января 2021 года на рабочие места вернулись почти 160 сотрудников, находящихся с октября на удаленке. Перед выходом каждый из них сдал экспресс-тест на Covid-19", — рассказал заместитель директора станции по управлению персоналом Денис Химчак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Белоярской АЭС, на дистанте продолжают работать граждане категории 65+, а также те, кто попадают в группу риска по состоянию здоровья. Помимо этого, сняты ограничения и для оперативного персонала. До этого 150 сотрудников станции, ответственные за управление энергоблоками, после смены отправлялись не домой, а в профилактории Белоярской АЭС. Там для них были созданы все условия для комфортного проживания, включая организацию питания, досуга, постоянного медконтроля и транспортировки рабочих.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, станция продолжает работать в штатном режиме при соблюдении всех защитных мер: контроль температуры сотрудников на проходных, обязательное ношение масок во время работы, усиленная санобработка служебного транспорта и помещений. Помимо этого в течении двух месяцев сотрудники могут добровольно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом Сgeтник V.