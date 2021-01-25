25 Января 2021
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Образование В России
Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: Россия 24

Путин в курсе, что студентам приходится залезать на деревья, чтобы поймать интернет

Владимир Путин 25 января – в День студента – проводит встречу с учащимися российских вузов. На видеосвязь с ними он вышел из тверской резиденции Завидово.
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Глава государства во вступительном слове заметил, что студентам в "прошедшие непростые месяцы не хватало захватывающей студенческой атмосферы". "Большинство соскучились по общению с друзьями и наставниками", - добавил он.

Оказалось, что Путин в курсе ситуации в Омской области, где тиктокер и по совместительству студент пожаловался на то, что ему приходится залезать на березу в окрестностях села для отправки заданий своему преподавателю.

"Люди по деревьям лазили, чтобы поймать интернет", - чуть усмехнувшись, вспомнил Путин.

Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021)|Фото: Россия 24

"Вы наверстаете то, что упущено. Переход на дистанционный формат является исключительно временной мерой", - заявил президент и добавил, что "в целом ситуация стабилизируется в стране": "Число тех, кто выздоровел, превышает число тех, кто заболел. Стало меньше 20 тысяч зараженных [в сутки]. Московским властям спасибо – это дает возможность возвращаться к обычному ритму, снимать ограничения", - добавил президент.

Он призвал "наращивать цифровой потенциал вузов", напомнил, что в ближайшие годы до 60% выпускников школ смогут претендовать на бесплатные места в вузах.

"В Госдуму внесен законопроект о расширении образовательных программ в вузах. Изменения должны вступить в силу следующим летом, прошу парламент ускорить работу по этому проекту", - напомнил Путин.

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Путин в курсе, что студентам приходится залезать на деревья, чтобы поймать интернет

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Теги: студенты, коронавирусные ограничения, владимир путин



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