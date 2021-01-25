В Екатеринбурге трамвай сбил 14-летнюю девочку

Сегодня около 8 утра в Екатеринбурге трамвай сбил 14-летнюю девочку, идущую в школу. Инцидент произошел в районе ул. Титова. Подросток переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга, водитель трамвая маршрута №34 двигалась по ул. Титова со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская. Заметив ребенка в 15 метрах, водитель применила экстренное торможение, несколько раз просигналив пешеходу. При этом девочка никак не отреагировала на предупреждающие звуковые сигналы. В результате общественный транспорт задел сумку школьницы, из-за чего она упала на землю, после чего была доставлена в ДГКБ № 9 с ушибом мягких тканей головы.

Водитель трамвая - 30-летняя женщина имеет стаж работы 9 лет и за это время ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Как пояснила мама пострадавшей, ее дочь всегда соблюдала правила дорожного движения, однако сегодня пренебрегла ими, поскольку опаздывала в школу. Девочка была в капюшоне и не смотрела по сторонам. Известно, что до регулируемого перекрестка Титова – Братская девочка не дошла 30 м.

По факту ДТП начато проведение дознания, в ходе которого будет установлена окончательная причина происшествия.



