Онищенко усомнился, что женщины смогут рожать в масках на лице

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роскомнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко полагает, что роженицы с коронавирусом едва ли смогут выполнить новые рекомендации Минздрава в части, где им предписывается все время родов находиться в маске, ее разрешается снять только в момент потуг – перед непосредственным появлением ребенка на свет.

"Что касается родов в маске… наверное, тот, кто писал эту инструкцию, никогда не видел, не принимал родов. Я это делал, я с трудом могу представить, как женщина, особенно первородящая, еще находясь в предродовой, еще даже не ложась на Рахмановскую кровать, так называется это устройство, на котором принимают роды, как она себя ведет. Трудно себе представить, чтобы она была в маске. Там и заражать-то некого, потому что весь персонал, который вокруг нее стоит, он обязательно, в любом случае, находится в маске", - цитирует Онищенко радио "Эхо Москвы".