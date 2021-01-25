Губернатор Югры встретится онлайн с жителями Сургутского района

27 января состоится онлайн-встреча губернатора Натальи Комаровой с жителями Сургутского района, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В прямом эфире в 18.00 обсудим развитие муниципалитета, реализацию национальных проектов "Демография", "Экология", "Культура", "Жильё и городская среда", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство"", - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Также представители окружной и местной власти ответят на вопросы зрителей. Модераторами прямого эфира станут руководитель проектов по правовому просвещению граждан Наталия Кузьмина, член Общественной палаты Югры, заместитель председателя комиссии по вопросам общественного контроля Алексей Редькин и активист, волонтёр, председатель совета молодежи в селе Сытомино Дарья Соломатина.

Напомним, ранее в январе губернатор обсудила с жителями Когалыма реализацию нацероектов.