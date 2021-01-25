В Перми из-за задымления эвакуировали торговый центр

В Перми из-за задымления эвакуировали торговый центр. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС: шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Пожарные проверили помещения на наличие людей, до прибытия подразделений из здания эвакуировались персонал и посетители (порядка 20 человек). Пострадавших нет.

Причиной задымления стало короткое замыкание без последующего горения в бытовом помещении на третьем этаже торгового центра. Сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.