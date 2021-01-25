25 Января 2021
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Мама с коляской (2020) | Фото: Накануне.RU

Инфекционист рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 в России

Большую часть ограничений в России, введенных из-за коронавируса, можно будет снять после того, как большинство населения страны получит вакцину.

Как сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, это произойдет к началу второго полугодия 2021 года или к началу лета.

По его словам, к этому времени "мы наберем нужные нам 60-70 процентов вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела", пишет РИА Новости.

Ранее власти Москвы заявили, что сли вакцинация от коронавируса в столице будет идти активно, то к концу весны можно будет надеяться на победу над пандемией коронавируса.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, рост пандемии явно замедляется.

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Инфекционист рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 в России

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Теги: ограничения, коронавирус,



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