В Екатеринбурге заказчики пиццы избили и ограбили курьера

Полицейские задержали двух жителей Екатеринбурга, подозреваемых в ограблении доставщика пиццы. Курьера избили и отобрали у него еду.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, ночью 23 января в отдел полиции №7 обратился 21-летний молодой человек. По его словам, у дома 165-а на улице Белинского на него напали двое неизвестных и забрали сумку, в которой находился заказ – пицца стоимостью более 2 тысяч рублей.

Заявитель рассказал, что по указанному адресу его встретили молодые люди и предложили расплатиться за еду через online-приложение. После этого клиенты заявили, что заказ оплачен, однако курьер объяснил им, что деньги на счет так и не поступили. В результате разгорелся конфликт, в ходе которого парни нанесли доставщику несколько ударов, отобрали сумку с пиццей и скрылись в подъезде. Пострадавший пошел в полицию.

Очень скоро сыщики установили личности подозреваемых: ими оказались двое 18-летних безработных, один из которых уже был судим за грабеж. Обоих задержали и доставили в отдел, где они во всем сознались. Съесть пиццу злоумышленники не успели, она была изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о грабеже. Теперь задержанным уральцам грозит до семи лет лишения свободы.