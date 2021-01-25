В Краснодаре на мужчину, показавшего администрации края голый зад, завели уголовное дело

В Краснодаре уголовную статью вменяют мужчине, который во время акций протеста 23 января залез на памятник и показал голый зад (дерзко "хлопнув себя по ягодицам") администрации региона.

В отношении Владимира Егорова накануне было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотиву ненависти), пишет в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Он приводит цитату из дела Егорова: после того, как мужчина залез на памятник (казак на коне), он "надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок".

Егоров уже получил административный арест за организацию митинга, вину свою он не признает.

Напомним, накануне Нового года Госдума с подачи депутата Дмитрия Вяткина ("Единая Россия") ужесточила возможное наказание по статье "Хулиганство".