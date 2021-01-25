25 Января 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

В аэропорту Сургута задержали шесть рейсов из-за погодных условий

Из-pа сильного холода (до минус 40 градусов) и плохой видимости в аэропорту Сургута задерживается вылет шести рейсов. Как информирует онлайн-табло, до 16.00 задерживается рейс по маршруту: СУ1513 до Шереметьево (Москва). До 16.30 - ЮТ205 (Большое Савино (Пермь)) и ЮВ627 (Основной (Казань) / Нариманово (Астрахань)). До 16.55 - ЮТ103 (Уфа), до 22.10 - С75348 -(Толмачево (Новосибирск)). В 00.15 26.01.2021 - ЮТ119 (Рощино (Тюмень))

СУ1511 - Шереметьево (Москва) отменен.

Причиной задержки и отмены рейсов стала плохая видимость, вызванная погодными условиями.

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В аэропорту Сургута задержали шесть рейсов из-за погодных условий

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Теги: Аэропорт, Сургут, задержка рейсов



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