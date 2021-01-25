В аэропорту Сургута задержали шесть рейсов из-за погодных условий

Из-pа сильного холода (до минус 40 градусов) и плохой видимости в аэропорту Сургута задерживается вылет шести рейсов. Как информирует онлайн-табло, до 16.00 задерживается рейс по маршруту: СУ1513 до Шереметьево (Москва). До 16.30 - ЮТ205 (Большое Савино (Пермь)) и ЮВ627 (Основной (Казань) / Нариманово (Астрахань)). До 16.55 - ЮТ103 (Уфа), до 22.10 - С75348 -(Толмачево (Новосибирск)). В 00.15 26.01.2021 - ЮТ119 (Рощино (Тюмень))