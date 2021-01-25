25 Января 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Екатеринбургские больницы получили 18,5 тысяч доз Спутника V

В медицинские учреждения уральской столицы прибыла очередная поставка вакцин от коронавируса "Спутник V". Партия насчитывает 18,5 тыс. доз препарата, которой смогут воспользоваться все желающие екатеринбуржцы, достигшие 18 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, вакцину получили: ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27), ЦГБ № 2 (улица Московская, 2), ЦГКБ № 3 (улица Братьев Быковых, 16), ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34), ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33), ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5), ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42), ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9), ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14), ГКБ № 40 (улица Волгоградская, 189), Новая больница (улица Заводская, 29), СОКБ № 1 (улица Волгоградская, 185), СОБ № 2 (улица Набережная Рабочей молодёжи, 3), МСЧ УрФУ (улица Комсомольская, 59б), а также в клинической больнице "РЖД-медицина" и медицинском центре "УГМК-здоровье".

Все желающие пройти вакцинацию должны оставить заявку и заполнить анкету на сайте выбранной больницы. После этого следует звонок от оператора, который согласовывает предварительную дату посещения медучреждения. Оставить заявку можно и по телефону "122".

Напомним, в конце декабря прошлого года замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в марте 2021 г. на территорию региона поступит порядка полумиллиона вакцин против новой коронавирусной инфекции. При этом, только три дня назад жители города отмечали, что фактически в регионе нет вакцины. Несмотря на это приложение "госуслуги" все равно напоминало своим пользователям о записи посещения медучреждений для вакцинации.

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Екатеринбургские больницы получили 18,5 тысяч доз Спутника V

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Теги: коронавирус, вакцина, Спутник V, Екатеринбург



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