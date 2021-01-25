К идее присвоения самолету имени писателя Крапивина подключились Минкульт и Минтранс

К идее присвоения одному из российских самолетов имени известного уральского писателя Владислава Крапивина подключились сразу два федеральных министерства.

Ранее депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских направил соответствующее обращение в адрес авиакомпании "Аэрофлот". Идею политик почерпнул из интервью невестки знаменитого уральца, которое она дала Накануне.RU.

В "Аэрофлоте" ответили, что они не против. Однако в авиакомпании выставили свое условие.

Как рассказал сегодня Андрей Альшевских на своей странице в соцсети, он продолжает продвигать идею присвоения лайнеру имени Крапивина. По словам депутата, в декабре он заручился поддержкой Минтранса РФ.

"И свежая новость – после моего запроса дополнительно к нашему ведущему перевозчику обратилось Минкультуры. На прошлой неделе Ольга Любимова (министр культуры РФ, - прим. ред.) была в Госдуме, поблагодарил ее лично за отзывчивость. Я надеюсь, что единогласие двух министерств послужит весомым аргументом для "Аэрофлота", - добавил парламентарий.

Владислава Крапивина не стало 1 сентября прошлого года. Писатель похоронен в Екатеринбурге.