25 Января 2021
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Владислав Крапивин (2020) | Фото из семейного архива

К идее присвоения самолету имени писателя Крапивина подключились Минкульт и Минтранс

К идее присвоения одному из российских самолетов имени известного уральского писателя Владислава Крапивина подключились сразу два федеральных министерства.

Ранее депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских направил соответствующее обращение в адрес авиакомпании "Аэрофлот". Идею политик почерпнул из интервью невестки знаменитого уральца, которое она дала Накануне.RU.

В "Аэрофлоте" ответили, что они не против. Однако в авиакомпании выставили свое условие.

Как рассказал сегодня Андрей Альшевских на своей странице в соцсети, он продолжает продвигать идею присвоения лайнеру имени Крапивина. По словам депутата, в декабре он заручился поддержкой Минтранса РФ.

Ольга Любимова(2020)|Фото: Накануне.RU

"И свежая новость – после моего запроса дополнительно к нашему ведущему перевозчику обратилось Минкультуры. На прошлой неделе Ольга Любимова (министр культуры РФ, - прим. ред.) была в Госдуме, поблагодарил ее лично за отзывчивость. Я надеюсь, что единогласие двух министерств послужит весомым аргументом для "Аэрофлота", - добавил парламентарий.

Владислава Крапивина не стало 1 сентября прошлого года. Писатель похоронен в Екатеринбурге.

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К идее присвоения самолету имени писателя Крапивина подключились Минкульт и Минтранс

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Теги: Крапивин, писатель, самолет, Любимова



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