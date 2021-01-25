В Москве трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp сравнялся

В Москве мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp впервые сравнялся. Это произошло в декабре 2020 – январе 2021, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование МТС. В целом в 2020 году трафик Telegram вырос более чем в 60 раз. Оператор отмечает, что активный рост Telegram начался в середине лета минувшего года (до июня 2020 года Telegram в России был заблокирован Роскомнадзором – прим. ред.).

Впрочем, пока что столица является единственным городом в стране, где достигнут такой паритет, в остальных населенных пунктах американский мессенджер пока лидирует и по количеству пользователей, и по объему трафика.

Чаще всего WhatsApp используется для общения в семье, с друзьями, в родительских, спортивных и других чатах. Telegram же привлекает пользовательскую аудиторию контентом и заменяет собой сайты СМИ, новостные порталы, некоторые финансовые сервисы и т.д. "Telegram продолжит постепенно перетягивать к себе пользователей, которые начнут использовать его и для общения между собой", — предполагают авторы исследования.