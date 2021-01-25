В Москве трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp сравнялся

25 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
энергетики, мессенджеры, WhatsApp и Telegram (2017) | Фото: mrsk-ural.ru

В Москве трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp сравнялся

В Москве мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp впервые сравнялся. Это произошло в декабре 2020 – январе 2021, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование МТС. В целом в 2020 году трафик Telegram вырос более чем в 60 раз. Оператор отмечает, что активный рост Telegram начался в середине лета минувшего года (до июня 2020 года Telegram в России был заблокирован Роскомнадзором – прим. ред.).

Впрочем, пока что столица является единственным городом в стране, где достигнут такой паритет, в остальных населенных пунктах американский мессенджер пока лидирует и по количеству пользователей, и по объему трафика.

Чаще всего WhatsApp используется для общения в семье, с друзьями, в родительских, спортивных и других чатах. Telegram же привлекает пользовательскую аудиторию контентом и заменяет собой сайты СМИ, новостные порталы, некоторые финансовые сервисы и т.д. "Telegram продолжит постепенно перетягивать к себе пользователей, которые начнут использовать его и для общения между собой", — предполагают авторы исследования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp сравнялся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мессенджер, трафик, telegram, whatsapp



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети