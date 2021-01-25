В "ЕР" заявили, что решение о проведении митингов в защиту Путина не принималось

Член генсовета партии "Единая Россия" Вячеслав Тимченко назвал "слухами" информацию о возможной подготовке митингов в поддержку президента РФ Владимира Путина.

"Официального решения партии я пока не видел, а слухи не комментирую", - рассказал он в беседе с Накануне.RU.

Напомним, в телеграм-каналах сегодня стала распространяться информация о том, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал несогласованные акции 23 января попыткой Запада "взорвать" РФ и призвал сплотиться вокруг президента, одним из способов такого сплочения могут стать массовые пропрезидентские акции по аналогии с событиями 2012 года.