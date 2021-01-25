25 Января 2021
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Политика В России
митинг в поддержку Путина, Екатеринбург, 5 марта (2012) | Фото:Накануне.RU

В "ЕР" заявили, что решение о проведении митингов в защиту Путина не принималось

Член генсовета партии "Единая Россия" Вячеслав Тимченко назвал "слухами" информацию о возможной подготовке митингов в поддержку президента РФ Владимира Путина.

"Официального решения партии я пока не видел, а слухи не комментирую", - рассказал он в беседе с Накануне.RU.

Напомним, в телеграм-каналах сегодня стала распространяться информация о том, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал несогласованные акции 23 января попыткой Запада "взорвать" РФ и призвал сплотиться вокруг президента, одним из способов такого сплочения могут стать массовые пропрезидентские акции по аналогии с событиями 2012 года.

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В "ЕР" заявили, что решение о проведении митингов в защиту Путина не принималось

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Теги: Путин, ЕР, Тимченко



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Ранее 25.01.2021 10:22 Мск Власти могут организовать в стране митинги в поддержку Путина

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