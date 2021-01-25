"Мы туда и не входили": Рогозин ответил на исключение России из лунной программы

Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее СМИ сообщили о том, что российские специалисты исключены из экспертной группы по обсуждению окололунной станции Gateway.

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" - написал Рогозин в своем телеграмме.

По его словам, НАСА присылало "пару раз какие-то документы, проводило брифинг". Однако российская сторона, напомнил Рогозин, неоднократно заявляла, что готова принять участие в проекте, где все участники равноправны.

В сентябре 2017 года "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway (позже получившей название Gateway - Lunar Orbital Platform), унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны. Однако России было предложено взять на себя только строительство шлюзового отсека.

Ранее специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.