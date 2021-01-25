Вместо "Фордов" на "ГАЗели": аутсорсинг тагильской "скорой" стартовал

В службе "скорой помощи" Нижнего Тагила, которую переводят на аутсорсинг уже с 1 февраля, грядет замена автомобилей на машины другого класса. Вместо "Фордов" водителей пересадят на "ГАЗели" старой модели.

Как сообщили Накануне.RU в движении "Тагил за перемены", вместо восьми иномарок реанимации класса "С", которые заберут у "скорой" (три Ford и пять Next), взамен дадут лишь два Next, которые будут обслуживаться в Ленинском районе.

"Если раньше в Дзержинском отделении "скорой помощи" был один Ford и один Next, то теперь ни одного. Аутсорсинг начинается с экономии комфорта", - заявили общественники.

По их данным, автопарк тагильской "скорой" заменят на 28 автомобилей класса "В" и два автомобиля класса "С", при этом по новым условиям водители лично отвечают за оборудование, которым оснащены машины. В соцетях уже появилось видео с автомобилями, на которых предстоит выезжать на вызовы.

На ситуацию обратили внимание в профсоюзе медработников "Действие". Как сообщили Накануне.RU в организации, они уже выразили отрицательное мотивированное мнение на решение о расторжении трудовых договоров с водителями - активистами профсоюза.

Напомним, ранее сотрудники тагильской "скорой" написали обращения в Администрацию президента России и Генпрокуратуру. На прошлой неделе водитель "скорой помощи" Михаил Смольников добился личной встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым благодаря одиночному пикету.