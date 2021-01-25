В Челябинске пройдут общественные обсуждения по вопросу установки памятника Александру II

В Челябинске 28 января пройдут общественные обсуждения по рассмотрению вопросов об установке мемориальных объектов на территории города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Будут рассматриваться три вопроса: об установке мемориального объекта "Памятник Царю-Освободителю Императору Александру II" на территории парка "Алое поле", мемориального объекта "Стела "Город трудовой доблести" на бульваре Славы и мемориальной доски Чемоданову Владимиру Алексеевичу на фасаде школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 12.

Общественные обсуждения пройдут в администрации Челябинска. Заключение об итогах общественных обсуждений для приятия решения будет направлено главе Челябинска Натальи Котовой.

С демонстрационными материалами можно ознакомиться в Управлении культуры города (улица Сони Кривой, дом 30).