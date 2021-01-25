Ямалец выиграл миллион в лотерею

Житель Ямала стал миллионером, сообщили Накануне.RU в "Столото".

"Мы разыграли 1 млн руб. в акции "Год без забот". Победителем стал участник 1372-го тиража "Русского лото" из Ямало-Ненецкого автономного округа", - уточнили организаторы.

Напомним, в июне прошлого года жительница Ямала выиграла в лотерею квартиру ценой в 1,4 млн руб., а в последний день лета того же года игрок из Перми угадал все необходимые для победы цифры в лотерее "4 из 20" и стал обладателем 545,9 млн руб.