"43 в паспорте, 30 в душе", 26 в рейтинге: Зеленский опубликовал селфи из спортзала в день рождения

Президент Украины в свой день рождения опубликовал в Instagram очередное селфи: на этот раз из спортзала. Он подписал его так: "7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе". Владимир Зеленский является самым молодым главой этого государства.

Между тем, рейтинги у Зеленского три недели назад были гораздо ниже, чем его возрастные ощущения. По данным опроса Группы "Рейтинг", только 26,2% украинцев готовы были проголосовать за Зеленского, пройди выборы президента сейчас. Напомним, весной 2019 года он победил на выборах с более чем 70% голосов. Впрочем, за экс-президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать и того меньше – 13,3%.

Да и в комментариях у Зеленского далеко не все высказывания с милыми поздравлениями. "Пенсия у бабушки - 2240, квартплата у бабушки - 3500, по паспорту ей 76, в душе - она ******** (офигевшая) от всего этого!" – пишет пользователь с ником oleg_googlya (его комментарий лайкнули 2,4 тыс. раз).