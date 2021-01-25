В Челябинской области сформируют новый состав Общественной палаты

В Челябинской области началась процедура формирования нового состава Общественной палаты региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Напомним, 19 членов ОП утверждаются губернатором по предложению общественных объединений, 19 членов – Законодательным Собранием области по представлению некоммерческих организаций, еще 19 членов ОП утвердят губернатор и ЗСО по представлению местных общественных объединений.

Документы от кандидатов будут принимать до 12 февраля.