Минздрав планирует узаконить изъятие органов без согласия умерших

Из законопроекта "О донорстве органов человека и их трансплантации", который еще год назад опубликовал Минздрав РФ, исчезло принципиально важное положение о том, что изъятие органов не должно стать причиной смерти донора. Об этом сообщает общественный уполномоченный по защите семьи.

В проекте федерального закона "О трансплантации органов и тканей человека", который разрабатывался Минздравом РФ с 2012 года, это положение было. Сейчас его нет.

В то же время опасным положением является то, что посмертным донором может быть "человек в возрасте 1 года и старше, в отношении которого начата процедура констатации смерти либо констатирована смерть, и донорские органы которого могут быть использованы в целях трансплантации (пересадки), и который при осуществлении донорства органов человека признается потенциальным, приемлемым, реальным и актуальным донором". Иными словами, органы можно будет изъять:

• у умершего годовалого ребенка,

• без прижизненного согласия умершего или его родных,

• у человека, который даже еще не умер, а лишь "начата процедура констатации смерти".

То есть проект закладывает возможность изымать органы у еще живых людей, которые лишь могут вскоре умереть . Проще говоря, убивать ради извлечения органов.

Примечательно, что одной из целей законопроекта заявлено "информирование населения о социальной значимости донорства органов человека и их трансплантации (пересадки) в целях формирования у населения понимания и поддержки пользы добровольного безвозмездного предоставления донорских органов". Это можно понимать как пропаганду среди населения представлений о правильности сдачи своих органов.

Первой же целью заявлено "развитие донорства органов человека в целях их трансплантации (пересадки), основанного на человеческой солидарности, гуманности и сострадании", что само по себе категорически неприемлемо. Подлинной целью должно быть спасение человеческих жизней, а не развитие технологий донорства . При этом можно заметить, что в цели указано выражение "в целях трансплантации", то есть цель обосновывается самой собой , что и логически неверно, и недопустимо с моральной точки зрения. Что же касается солидарности, гуманности и сострадания, то на Западе это понимается и продвигается в мире в извращенной форме.

В ч. 5. ст. 13 говорится о том, что форма письменного заявления гражданина о согласии или несогласии на изъятие его органов после смерти в целях трансплантации, а также порядок его заполнения утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. То есть в свободной форме свою волю по этому вопросу гражданин выразить не может, что затрудняет свободное волеизъявление гражданина (а если у него не будет под рукой соответствующего бланка?).

Еще одной опасной закладкой является то, что, если гражданин по состоянию здоровья не может выразить согласие или несогласие на трансплантацию письменно, он может это сделать в устной форме лечащему врачу или другому медицинскому работнику в присутствии не менее двух свидетелей, не заинтересованных в изъятии у него органов. Это открывает широчайшую возможность для злоупотреблений - извлечения органов "по умолчанию", когда человек не выразил перед смертью ни согласия, ни несогласия, а его расчленят на органы, если трое медиков скажут, что он им выразил согласие устно.

"С учетом того, сколько могут стоить человеческие органы на черном рынке, злоумышленники вполне могут найти за гораздо меньшую плату и двух лжесвидетелей", - опасается уполномоченный по защите семьи.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отмечал, что на рынке черной трансплантологии органы ребенка стоят до 1 млн евро.

Уполномоченный заключает, что проект представляет большую опасность и его необходимо отклонить. Характерно, что 98% его оценок на официальном портале проектов нормативных правовых актов отрицательные. Сейчас проект находится на стадии формирования окончательного варианта текста. Накануне.RU продолжит следить за судьбой законопроекта.