25 Января 2021
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подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

Задержанных на митинге во Владивостоке подростков поставят на учет

Во Владивостоке на несогласованной акции 23 января были задержаны 12 несовершеннолетних. Им 16-17 лет, они учатся в школах и колледжах, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Десять школьников переданы законным представителям, один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один - в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителе.

На девятерых подростков составлены протоколы о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Еще на двоих школьников составили протоколы об участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи работе транспорта или объектов жизнеобеспечения.

Отмечается, что всех задержанных детей поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В пятницу, накануне акций протеста, Роскомнадзор сообщил, что социальные сети по его предписанию (а также требованию Генпрокуратуры) удаляют обращения к несовершеннолетним.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог и блокирования движения. Обвинения по делу могут быть предъявлены участникам несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января.

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Задержанных на митинге во Владивостоке подростков поставят на учет

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Теги: митинг, владивосток, подростки



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