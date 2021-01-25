Задержанных на митинге во Владивостоке подростков поставят на учет

Во Владивостоке на несогласованной акции 23 января были задержаны 12 несовершеннолетних. Им 16-17 лет, они учатся в школах и колледжах, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Десять школьников переданы законным представителям, один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один - в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителе.

На девятерых подростков составлены протоколы о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Еще на двоих школьников составили протоколы об участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи работе транспорта или объектов жизнеобеспечения.

Отмечается, что всех задержанных детей поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В пятницу, накануне акций протеста, Роскомнадзор сообщил, что социальные сети по его предписанию (а также требованию Генпрокуратуры) удаляют обращения к несовершеннолетним.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог и блокирования движения. Обвинения по делу могут быть предъявлены участникам несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января.