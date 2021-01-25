Из Екатеринбурга выслали американского дипломата, обвиненного в шпионаже в пользу США

Сотрудника генерального консульства США Энтони Гроха выдворили из столицы Урала. Компетентные органы заподозрили мужчину в шпионаже. Как пишет КП – Урал, ссылаясь на собственные источники, выдворение произошло еще в конце ноября.

В консульстве мужчина занимал должность офицера дипломатической безопасности.

Отметим, что в конце декабря 2020 года в Екатеринбурге было закрыто представительство американского консульства. Такое решение принял госсекретарь США Майкл Помпео.