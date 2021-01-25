На этой неделе Минприроды представит дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора

Минприроды уже на этой неделе представит в Госдуме дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора. Разработать такой документ парламент поручил своим постановлением. Обсуждать меры, предлагаемые правительством и депутатами, Госдума будет в феврале, рассказал на пресс-конференции глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, Госдума предложила самый очевидный вариант – стимулировать граждан рублем, предоставлением вычета в счетах на оплату вывоза ТБО. Но эта инициатива сталкивается с тем, что оператор привозит разделенный мусор на общую свалку, где отходы утилизируются и хранятся, а не идут в переработку. Поскольку никому не нужен отдельно пластик или бумага, то никто и не готов платить за это гражданам.