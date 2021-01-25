Правительство сопротивляется введению норм по утилизации масок и перчаток

В Госдуме не рассчитывают в ближайшее время на принятие законопроекта, который бы регулировал утилизацию использованных масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты, хотя проблема стоит остро, сообщил на пресс-конференции глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

"Тема двигается очень тяжело, встречает сопротивление. Мы получаем противоречивые заключения на наши предложения. До сих пор работаем с федеральными органами над устранением замечаний. В ответ ничего при этом не предлагается. Ни Роспотребнадзор, ни Минздрав не вносят свои версии закона. Пока идет переписка", - рассказал Бурматов.

Он добавил, что предложил установить специализированные контейнеры для масок и перчаток в тех местах, когда есть повышенный трафик - ТЦ, транспортные узлы и т.д., относиться к этим отходам как к медицинским.