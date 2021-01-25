Омбудсмен Прикамья заявил о нарушениях на митинге в поддержку Навального в Перми

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков прокомментировал в своем Instagram несогласованную акцию в форме "прогулки" по Комсомольскому проспекту и улице Ленина в Перми, которая завершилась у Театра-Театра, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, большинство участников акции в поддержку Алексея Навального - несовершеннолетние.

"Порядка 75-80% участников - это старшеклассники и студенты, т.е. молодые люди 16-23 лет. К сожалению, организаторы акции не смогли обеспечить должный порядок и не справились с управлением людьми. На неоднократные объявления об окончании акции через громкоговоритель участники не реагировали и продолжали оставаться на площади перед театром, устроив массовое подпрыгивание. Не обошлось и без хулиганских поступков - на здании театра цветной краской был нанесен протестный лозунг. Также один из участников акции неправомерно использовал копию Знамени Победы, тем самым не только нарушил закон, регламентирующий использование копии Знамени Победы, но и, на мой взгляд, кощунственно осквернил память поколения победителей фашизма, отстоявших нашу свободу", - высказался Миков.

В то же время он заявил, что в целом акция прошла мирно, и что полицейские действовали "в рамках закона, обеспечивая правопорядок, проявив выдержку и адекватность реагирования в сложившейся ситуации".

Озвучивая свою позицию о прошедшей акции, Миков заявил, что во время пандемии коронавируса все мероприятия должны проходить "в рамках действующего законодательства с обеспечением жизни и здоровья граждан".

Подписчики Микова с ним не согласились, заявив в комментариях, что на акции было очень много взрослых людей.